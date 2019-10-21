На Урале прокуратура проверит МУП, где из-за обвала грунта во время работ погиб рабочий

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-21T15:28:43+03:00

Похожий случай произошел в Екатеринбурге пару дней назад. Фото: МЧС по Свердловской области

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В Белоярском прокуратура проверит МУП «Новые технологии», где накануне, 18 октября, произошла трагедия - из-за обвала грунта во время ремонта инженерных сетей погиб один из рабочих.

- Скончался слесарь-механик пятого разряда, ему было 39 лет, - уточнили в прокуратуре. - На место незамедлительно выехал Белоярский межрайонный прокурор.

Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе проверки будут опрошены должностные лица МУП, изучены все документы, в том числе локальные акты предприятия в сфере техники безопасности.

Отметим, что подобный случай произошел пару дней назад в Академическом микрорайоне - там из-за обвала земли погибли два рабочих. Следственный комитет возбудил уголовное дело и уже проверяет организацию, под чью ответственность проводились ремонты.

ИСТОЧНИК KP.RU