2019-10-20T13:33:22+03:00
Происшествия

Следователи завели уголовное дело после смерти двух рабочих, на которых обрушился грунт в Екатеринбурге

Виновным грозит наказание до семи лет тюрьмы
Юлия СТАЛИНА
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Фото: следственный комитет по Свердловской областиФото: следственный комитет по Свердловской области
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Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело после смерти рабочих в Академическом. Напомним, двоих мужчин завалило грунтом во время укладки труб в Екатеринбурге. Спасатели пытались вытащить пострадавших, но к ночи сумели достать только их тела.

- Сотрудниками Следственного комитета совместно с представителями полиции и МЧС выясняются все обстоятельства трагедии. Проведён осмотр места происшествия, принимаются меры к допросу возможных очевидцев, тела умерших направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы в целях установления точной причины смерти. Кроме того, истребуется интересующая следствие документация о проводившихся работах. Выполняются иные следственные действия по установлению конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасности проведения работ, - сообщает ведомство.

Сейчас ведется проверка и возбужденно уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Виновным в трагедии грозит тюремный срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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