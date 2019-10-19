«Вскрывают грунт в поисках пострадавших»: в Екатеринбурге двух рабочих в траншее засыпало землей

Помощь спасателей понадобилась в субботу вечером в Академическом. Там, на улице Краснолесья двое рабочих, которые заменяли трубы, оказались засыпаны землей.

- При проведении раскопочных работ экскаватором произошло частичное обрушение грунта в земляную траншею, в которой находилось два рабочих, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Состояние рабочих пока неизвестно. В их спасении задействовано 11 сотрудников МЧС и две машины спецтехники.

- С помощью шансового инструмента спасатели вскрывают грунт в поисках пострадавших, - отмечают в ведомстве.