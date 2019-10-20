Следственный комитет проверяет организацию, чьих рабочих засыпало грунтом в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 07:06 2019-10-20T07:07:49+03:00

Двое мужчин оказались под завалами во время земляных работ

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Следственный комитет по Свердловской области начал проверку после ЧП в Академическом. В субботу вечером, 19 ноября, двое мужчин оказались под завалами во время коммунальных работ на перекрестке Мехренцева и Краснолесья. Чтобы достать пострадавших, спасателям потребовалось вскрыть грунт. Сейчас следователи опрашивают свидетелей и осматривают место происшествия.

- Кроме того, истребуется интересующая следствие документация о проводившихся работах. Выполняются иные мероприятия по установлению конкретных лиц, ответственных за обеспечение безопасности проведения работ, - сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU