2019-10-21T11:26:58+03:00
Происшествия

На Урале за кражу 23 миллионов под суд отправили экс-главврача больницы

Чтобы скрыть преступления, он проводил ряд финансовых операций с фирмами-«однодневками»
Мария Трапезникова
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В Талице главврача местной больницы отправили под суд за кражу 23 миллионов рублейВ Талице главврача местной больницы отправили под суд за кражу 23 миллионов рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Талице под суд отправили бывшего главврача местной больницы за кражу 23 миллионов рублей. Он занимал эту должность с 1986 по 2018 года и за это время растратил больше 13 миллионов, составляя фиктивные договоры с фирмами-«однодневками».

- Еще 10 миллионов он похитил путем оплаты счетов, выставленных ИП, которые фактически не оказывали услуг больнице, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Все деньги позже были перечислены на личные счета главврача.

Чтобы скрыть свои преступления, экс-главврач провел ряд финансовых операций. А в период с октября 2013 по май 2018 года он похитил «дизель», принадлежащий больнице, на сумму в 31 тысячу рублей. Эти деньги он потратил на личные поездки.

На мужчину заведено уголовное дело, которое позже было направлено в Талицкий районный суд. Теперь ему за махинации грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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