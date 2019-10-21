Из Екатеринбурга 114 мигрантов-нелегалов отправили домой
За прошедший месяц судебные приставы Свердловской области отправили домой 114 мигрантов-нелегалов. В основном, все они были из стран ближнего зарубежья – Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана.
- Граждане, нарушившие российское законодательство по тем или иным статьям, подвергаются административным штрафам и административному выдворению за пределы РФ, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Всего с начала года из страны были принудительно отправлены по домам больше полутора тысяч мигрантов, которые нарушили режим пребывания на территории России.
ИСТОЧНИК KP.RU