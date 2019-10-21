Из Екатеринбурга 114 мигрантов-нелегалов отправили домой

СЕГОДНЯ 08:39 2019-10-21T08:39:51+03:00

Почти все они были из стран ближнего зарубежья

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За прошедший месяц судебные приставы Свердловской области отправили домой 114 мигрантов-нелегалов. В основном, все они были из стран ближнего зарубежья – Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана.

- Граждане, нарушившие российское законодательство по тем или иным статьям, подвергаются административным штрафам и административному выдворению за пределы РФ, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Всего с начала года из страны были принудительно отправлены по домам больше полутора тысяч мигрантов, которые нарушили режим пребывания на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU