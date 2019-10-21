В Екатеринбурге ОМОН и ГИБДД ловили на дорогах нарушителей ПДД

СЕГОДНЯ 08:24 2019-10-21T08:24:29+03:00

В одном из автомобилей нашли наркотики, еще четверо водителей управляли машиной без прав

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Накануне сотрудники ГИБДД Екатеринбурга вместе с коллегами из Росгвардии устроили рейды на дорогах, чтобы выявить самых грубых нарушителей ПДД среди водителей – в том числе, пьяных.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

- В рамках рейда выявлено четыре водителя, которые управляли машиной без прав – на них составлены административные протоколы. Вместе с бойцами ОМОН Росгвардии при проверке одного из автомобилей были обнаружены наркотики, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Все они были изъяты и направлены на экспертизу.

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

С начала года возбуждено больше 1,4 тысячи административных дел. 307 водителей привлечены к уголовной ответственности за повторное управление машиной в пьяном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU