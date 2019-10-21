В Екатеринбурге ОМОН и ГИБДД ловили на дорогах нарушителей ПДД
Накануне сотрудники ГИБДД Екатеринбурга вместе с коллегами из Росгвардии устроили рейды на дорогах, чтобы выявить самых грубых нарушителей ПДД среди водителей – в том числе, пьяных.
Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
- В рамках рейда выявлено четыре водителя, которые управляли машиной без прав – на них составлены административные протоколы. Вместе с бойцами ОМОН Росгвардии при проверке одного из автомобилей были обнаружены наркотики, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – Все они были изъяты и направлены на экспертизу.
Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
С начала года возбуждено больше 1,4 тысячи административных дел. 307 водителей привлечены к уголовной ответственности за повторное управление машиной в пьяном состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU