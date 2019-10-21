«Снова наполнился жизнью»: в Нижнем Тагиле открыли обновленный Пионерский сквер

СЕГОДНЯ 07:55 2019-10-21T07:56:24+03:00

В нем появились новые спортплощадки и отреставрированный фонтан

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В Нижнем Тагиле накануне власти торжественно представили горожанам обновленный Пионерский сквер, который еще с момента его создания, 1951-го года, был одним из самых популярных мест для отдыха.

После реставрации в сквере появились новые спортплощадки, а главной точкой притяжения стал фонтан, который украшают фигуры лягушек. Он был воссоздан по многочисленным просьбам самих жителей.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

- Отрадно видеть, как преображается город. Сквер снова наполнился жизнью, светом, радостными детскими голосами, - отметил председатель совета ветеранов Дзержинского района Сергей Кузнецов.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В 2020 году планируется реконструировать еще ряд объектов, включая парк Победы на ГГМ, несколько спортплощадок во дворах и школах, и новый сквер на Муринских прудах.

ИСТОЧНИК KP.RU