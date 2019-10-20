2019-10-20T12:12:40+03:00
Общество

Памятник воинам-связистам установили в Екатеринбурге

Мемориал открыли в честь 100-летнего юбилея подразделения
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба ЦВОФото: пресс-служба ЦВО
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Сегодня в управлении штаба ЦВО в Екатеринбурге установили памятник, посвященный воинам-связистам. Открытие мемориала приурочено к 100-летию подразделения - 20 октября 1919 года приказом Реввоенсовета было учреждено Управление связи Рабоче-крестьянской Красной армии — центральный орган по руководству военной связью.

- Связь есть важнейшее из искусств и является материально-технической основой всей системы управления и жизнеобеспечения общества, - сказал на открытии командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Фото: пресс-служба ЦВО

Фото: пресс-служба ЦВО

Помимо этого, в Екатеринбурге открылась выставка современной военной техники, которую уже посетили 5 тысяч человек. Военнослужащие ЦВО развернули экспозицию, где гости смогли посмотреть вблизи, заглянуть внутрь, а также подробно узнать о комплексах разведки, радиорелейных станциях, командно-штабных машинах и многих других образцах военной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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