Памятник воинам-связистам установили в Екатеринбурге
Сегодня в управлении штаба ЦВО в Екатеринбурге установили памятник, посвященный воинам-связистам. Открытие мемориала приурочено к 100-летию подразделения - 20 октября 1919 года приказом Реввоенсовета было учреждено Управление связи Рабоче-крестьянской Красной армии — центральный орган по руководству военной связью.
- Связь есть важнейшее из искусств и является материально-технической основой всей системы управления и жизнеобеспечения общества, - сказал на открытии командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.
Фото: пресс-служба ЦВО
Помимо этого, в Екатеринбурге открылась выставка современной военной техники, которую уже посетили 5 тысяч человек. Военнослужащие ЦВО развернули экспозицию, где гости смогли посмотреть вблизи, заглянуть внутрь, а также подробно узнать о комплексах разведки, радиорелейных станциях, командно-штабных машинах и многих других образцах военной техники.
ИСТОЧНИК KP.RU