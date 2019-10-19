2019-10-19T16:02:54+03:00
Общество

Из-за плохой погоды екатеринбургские туристы не могут вернуться из Сочи домой

Вылет был задержан на несколько часов
Данил СВЕЧКОВ
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Самолеты не вылетели из Сочи вовремя, потому что с опозданием прибыли самолеты из Симферополя. Архивный снимок.Самолеты не вылетели из Сочи вовремя, потому что с опозданием прибыли самолеты из Симферополя. Архивный снимок.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Из города Сочи в Екатеринбург не может вылететь самолет «Уральских авиалиний». Его задержали на семь часов. Причиной этому послужила плохая погода.

- Время вылета рейса U6322 изменено по причине плохих метеоусловий Симферополя: несколько самолетов, выполнявших предыдущие рейсы, ушли на запасные аэродромы, - объясняют в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии». - Самолеты простояли на земле более восьми часов. Пассажиры о задержке отправления были проинформированы заблаговременно.

Как уточняют в авиакомпании, из-за нелетной погоды в Симферополе некоторые самолеты просто не прилетели вовремя. И по этой причине несколько рейсов сдвинулись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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