Из-за плохой погоды екатеринбургские туристы не могут вернуться из Сочи домой
Из города Сочи в Екатеринбург не может вылететь самолет «Уральских авиалиний». Его задержали на семь часов. Причиной этому послужила плохая погода.
- Время вылета рейса U6322 изменено по причине плохих метеоусловий Симферополя: несколько самолетов, выполнявших предыдущие рейсы, ушли на запасные аэродромы, - объясняют в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии». - Самолеты простояли на земле более восьми часов. Пассажиры о задержке отправления были проинформированы заблаговременно.
Как уточняют в авиакомпании, из-за нелетной погоды в Симферополе некоторые самолеты просто не прилетели вовремя. И по этой причине несколько рейсов сдвинулись.
ИСТОЧНИК KP.RU