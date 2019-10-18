СЕГОДНЯ 18:06 2019-10-18T18:06:52+03:00

Детским школам искусств в Екатеринбурге дополнительно выделили два миллиона на развитие Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Детским школам искусств в Екатеринбурге дополнительно выделили два миллиона на развитие. На эти деньги сделают ремонт и купят оборудование для детской художественной школы №2 имени Г.С. Мосина, музыкальной школы №8, школы искусств №1, 12 и 15 и хоровой школы №1.

- Источником финансирования стал так называемый «депутатский миллион» - средства, предусмотренные для решения насущных вопросов жителей. Народные избранники не имеют к ним прямого доступа, но уполномочены инициировать их направление на решение проблем, обозначенных избирателями, - рассказали в департаменте информационной политики.

Деньги выделили в рамках программы по развитию культуры и искусства на 2019 год. По этой программе театрам Екатеринбурга выделили 571 тысячу рублей для предоставления грантов.

Общий объем финансирования программы, рассчитанной до следующего года - 10 миллиардов 465 миллионов 315 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU