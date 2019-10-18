2019-10-18T18:06:52+03:00
Общество

Детским школам искусств в Екатеринбурге дополнительно выделили два миллиона на развитие

Деньги выделили из «депутатского миллиона»
Алина СУРИНА
Поделиться:
Детским школам искусств в Екатеринбурге дополнительно выделили два миллиона на развитиеДетским школам искусств в Екатеринбурге дополнительно выделили два миллиона на развитиеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Детским школам искусств в Екатеринбурге дополнительно выделили два миллиона на развитие. На эти деньги сделают ремонт и купят оборудование для детской художественной школы №2 имени Г.С. Мосина, музыкальной школы №8, школы искусств №1, 12 и 15 и хоровой школы №1.

- Источником финансирования стал так называемый «депутатский миллион» - средства, предусмотренные для решения насущных вопросов жителей. Народные избранники не имеют к ним прямого доступа, но уполномочены инициировать их направление на решение проблем, обозначенных избирателями, - рассказали в департаменте информационной политики.

Деньги выделили в рамках программы по развитию культуры и искусства на 2019 год. По этой программе театрам Екатеринбурга выделили 571 тысячу рублей для предоставления грантов.

Общий объем финансирования программы, рассчитанной до следующего года - 10 миллиардов 465 миллионов 315 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хочу увидеть, как ребенок встанет на ножки»: на Урале женщина пытается спасти сына от тяжелой болезни
Отдых в обнимку с одеялом: екатеринбуржцев ждут холодные выходные
На Урале возбудили уголовное дело на мужчину, незаконно получившего 35 тысяч пособия
В Екатеринбурге два подростка пытались украсть шесть пачек лапши быстрого приготовления
«Разбил стекла и замкнул провода»: на Уралмаше школьник угнал машину из-за хорошей зимней резины
Самбистки из Екатеринбурга завоевали две золотые медали в Ташкенте
«Ее подставили!»: эксперту главка полиции, пойманной с наркотиками, запретили пользоваться соцсетями
Водителей Екатеринбурга в выходные проверят на алкоголь
Появилось видео из банка, в котором грабитель убил мужчину
Эксперты прокомментировали программную статью свердловского губернатора
Грозит до пожизненного: СКР завел на бандита, пытавшегося ограбить банк «Открытие», уголовное дело
В Екатеринбурге состоится финал IX Всероссийского фестиваля молодежной журналистики TIME CODE
На Урале «черному лесорубу» грозит до семи лет тюрьмы за нелегальный спил деревьев
Команда Teana рассказала екатеринбуржцам о новинках и уникальных линейках бренда
Стащил ключи, выходя из дома: в Нижнем Тагиле поймали автоугонщика