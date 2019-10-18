2019-10-18T17:24:12+03:00
Происшествия

«Разбил стекла и замкнул провода»: на Уралмаше школьник угнал машину из-за хорошей зимней резины

Чтобы догнать 14-летнего подростка, ГИБДД пришлось устроить погоню
Евгений Стоянов
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Машину с угонщиком остановили на Баумана. Фото: Евгений Стоянов "КП"Машину с угонщиком остановили на Баумана. Фото: Евгений Стоянов "КП"
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Утром, 18 октября, в Екатеринбурге 14-летний подросток решил угнать легковушку. Но парень знал, что из-за выпавшего снега на улицах города творится настоящий коллапс. Поэтому юный угонщик начал приглядываться к машинам на зимней резине. Его выбор пал на ВАЗ-2199, припаркованный на улице Коммунистической.

- Подросток разбил стекла автомобиля и пробрался в салон. Дальше он замкнул провода зажигания и завел машину, - рассказывает «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Чтобы попасть в салон парень разбил стекло. Фото: Евгений Стоянов "КП"

Чтобы попасть в салон парень разбил стекло. Фото: Евгений Стоянов "КП"

Когда парень ехал по улице Красных Командиров, то привлек внимание инспекторов 7 роты городского полка ДПС ГИБДД. Но попадаться полиции в планах у школьника не было. Поэтому он решил оторваться. Но после непродолжительной погони парня удалось задержать в одном из дворов на улице Баумана.

- Подросток пояснил, что решил угнать именно эту машину из-за того, что там стояла новая зимняя резина, - рассказывает наш источник.

На месте работала следственно-оперативная группа. Фото: Евгений Стоянов "КП"

На месте работала следственно-оперативная группа. Фото: Евгений Стоянов "КП"

Он добавил, что парень совершил угон, находясь под судом из-за кражи золота.

Информацию о происшествии «Комсомолке» подтвердили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Подросток замкнул провода зажигания и завел авто. Фото: Евгений Стоянов "КП"

Подросток замкнул провода зажигания и завел авто. Фото: Евгений Стоянов "КП"

- Сегодня около 8:30 на улице Баумана при несении службы сотрудниками ДПС ОГИБДД был остановлен автомобиль ВАЗ-21099, которым управлял несовершеннолетний 2004 года рождения. При проверке было установлено, что данная машина была угнана сегодня от дома на улице Коммунистической, - рассказали в ведомстве.

После произошедшего школьника доставили в отдел полиции.

- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответсвующее процессуальное решение, - добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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