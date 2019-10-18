2019-10-18T14:36:23+03:00
Общество

Команда Teana рассказала екатеринбуржцам о новинках и уникальных линейках бренда

Компания утроила настоящий бьюти-праздник
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Фото: предоставлено компанией TeanaФото: предоставлено компанией Teana
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Этой осенью команда Teana посетила самое сердце УралаЕкатеринбург с бьюти-миссией: рассказать жителям этого удивительного города о последних новинках и уникальных линейках бренда. Компания гостеприимно распахнула свои двери для представителей СМИ и блогеров, устроив настоящий бьюти-праздник с презентацией уникальных новинок и невероятно красивым мастер-классом по составлению цветочных композиций.

Каждый смог почерпнуть для себя полезные лайфхаки и замечательно провести время: эксперты Teana рассказали о самых актуальных бьюти-трендах последних лет, поделились с гостями интересной информацией из мира науки, провели индивидуальную консультацию для всех желающих и, конечно же, презентовали новинки: лифтинг-тейпы и новые продукты в веганской линейке Vegenius.

Фото: предоставлено компанией Teana

Фото: предоставлено компанией Teana

Teana — бренд, созданный фармацевтом. Каждая рецептура составлена по принципу синергии и включает в себя новейшие активные компоненты.

Teana Vegenius – это 100% натуральная косметическая линия, сочетающая самую “душу растений” и инновации. Все средства линейки — это люкс по демократичным ценам. В линейку входят интересные и крайне эффективные средства: биоэссенции для кожи, маски-смузи, цветочные воды и пудры-сыворотки.

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