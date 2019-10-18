2019-10-18T13:49:09+03:00
Общество

Мука дороже мяса: как на Урале поменялись цены на продукты

Свердловскстат опубликовал исследование, проведенное с января по сентябрь этого года
Мария Трапезникова
Поделиться:
На Урале за девять месяцев мука стала стоить больше, чем мясоНа Урале за девять месяцев мука стала стоить больше, чем мясоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Свердловскстат проанализировал цены на продукты с января по сентябрь этого года и выяснил, что они выросли на 0,1%. В среднем, в месяц человек тратит на покупки еды в магазинах 4 242 рубля и 70 копеек - и по сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 0,7%.

- Больше всего за этот период подорожала мука - на 11,6%, на 7% выросли цены на крупы и бобовые, - говорится в исследовании Свердловскстата. - Стоимость кондитерских изделий поднялась на 6%, хлеб - на 4%. А чай, рыбопродукты, молоко и молочные продукты - на 1-2,9%.

Как поменялись цены на продукты за прошедшие 9 месяцев. Фото: пресс-служба Свердловскстата

Как поменялись цены на продукты за прошедшие 9 месяцев. Фото: пресс-служба Свердловскстата

Вместе с тем, некоторые продукты упали в цене. Так, например, сахар-песок подешевел на 19,5%, овощи и фрукты - на 11,9%, яйца - на 11,3%, а различные мясные продукты - на 0,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Команда Teana рассказала екатеринбуржцам о новинках и уникальных линейках бренда
Стащил ключи, выходя из дома: в Нижнем Тагиле поймали автоугонщика
ВТБ запустил вклад «Инвестиционный»
Энергетики на два месяца перекроют улицу на ЖБИ
«Ситуация вызывает обеспокоенность»: банк «Открытие» прокомментировал ограбление отделения в Екатеринбурге
С личинками внутри: в Екатеринбурге пять тонн заразных персиков переехали бульдозером
На перекрестке Серафимы Дерябиной и Зоологической запретили левый поворот
«Наконец, узнала, почему мой ребенок такой»: в Екатеринбурге кондуктор трамвая унизила ребенка-инвалида
«Не упустим преимущества»: Куйвашев рассказал, что Екатеринбург добился в гонке за ЭКСПО-2025
Могилу убитой в Екатеринбурге Ксении Каторгиной завалили цветами
Куйвашев предложил администрации Екатеринбурга переехать на ВИЗ-Правобережный
Родные Ксении Каторгиной подадут иск к убийцам девушки
В Екатеринбурге коммунальщики вышли на тропу войны с сугробами
«Должны занять свое место под солнцем»: Куйвашев обозначил главную задачу Универсиады-2023
В Нижнем Тагиле показали, как будет выглядеть новый мусорный завод
Трассу Екатеринбург - Первоуральск починят за 78 миллионов
Екатеринбуржец записал видеоролик, чтобы избежать уголовного дела
«Произошел хлопок - и все резко задымилось»: на конечной ЖБИ загорелся трамвай
На Урале под суд отправили водителя автобуса, который напал на инспектора ГИБДД с баллончиком
Депутаты областного парламента пригласят МУГИСО на правительственный час
Под Екатеринбургом завершились поиски 10-летнего Руслана Исмагилова
В Екатеринбурге люди с ограниченными возможностями здоровья проведут мастер-классы по культуре