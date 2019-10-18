Мука дороже мяса: как на Урале поменялись цены на продукты

СЕГОДНЯ 13:49 2019-10-18T13:49:09+03:00

На Урале за девять месяцев мука стала стоить больше, чем мясо Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскстат опубликовал исследование, проведенное с января по сентябрь этого года

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Свердловскстат проанализировал цены на продукты с января по сентябрь этого года и выяснил, что они выросли на 0,1%. В среднем, в месяц человек тратит на покупки еды в магазинах 4 242 рубля и 70 копеек - и по сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 0,7%.

- Больше всего за этот период подорожала мука - на 11,6%, на 7% выросли цены на крупы и бобовые, - говорится в исследовании Свердловскстата. - Стоимость кондитерских изделий поднялась на 6%, хлеб - на 4%. А чай, рыбопродукты, молоко и молочные продукты - на 1-2,9%.

Как поменялись цены на продукты за прошедшие 9 месяцев. Фото: пресс-служба Свердловскстата

Вместе с тем, некоторые продукты упали в цене. Так, например, сахар-песок подешевел на 19,5%, овощи и фрукты - на 11,9%, яйца - на 11,3%, а различные мясные продукты - на 0,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU