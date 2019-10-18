2019-10-18T10:01:44+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле показали, как будет выглядеть новый мусорный завод

На заседании представили проект и схему работы предприятия
Мария Трапезникова
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В Нижнем Тагиле прошло совещание, на котором показали проект нового мусорного завода. Фото: департамент информполитики регионаВ Нижнем Тагиле прошло совещание, на котором показали проект нового мусорного завода. Фото: департамент информполитики региона
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В Нижнем Тагиле презентовали проект нового мусоросортировочного завода. Главный инженер, Кирилл Андрюшин, ознакомил участников с генеральным планом, а также представил подробную технологическую схему его работы.

- Проектные решения, которые нам сегодня представили, позволят это сделать и уже на первом этапе отправлять на переработку не менее 30% полезных компонентов – вторичных материальных ресурсов и техногрунт, - рассказал замминистра энергетики и ЖКХ области Егор Свалов. - Кроме этого на этапе проектирования уже предусмотрели обустройство участка компостирования и линии по производству RDF-топлива, что даст возможность увеличить этот уровень до 60%. Это значит, что объемы захоронения снизятся больше, чем наполовину.

Фото: департамент информполитики региона

Фото: департамент информполитики региона

Глава города Владислав Пинаев предложил даже создать рабочую группу, в которую войдут общественники, депутаты, представители «Облкоммунэнерго» и администрации. Они будут следить за ходом проекта.

Все проектные решения по строительству нового завода переданы на обсуждение и согласование в администрацию Нижнего Тагила. После утверждения документы будут направлены на госэкспертизу, продолжительностью от двух до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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