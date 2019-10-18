«Произошел хлопок - и все резко задымилось»: на конечной ЖБИ загорелся трамвай

СЕГОДНЯ 08:24 2019-10-18T08:26:06+03:00

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Сегодняшнее утро принесло приключения не только автомобилистам, но пешеходам. Так, на конечной остановке ЖБИ, «40 лет ВЛКСМ», примерно в 8:30, загорелся трамвай. Об этом рассказали подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург».

- Произошел какой-то хлопок и резко все задымилось, - рассказывает Александр. - Сейчас все движение перекрыто. На место прибыло два пожарных расчета.

Пожар тушили две бригады спасателей. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В пресс-службе МЧС информацию подтвердили и отметили, что площадь возгорания составила один «квадрат» - у трамвая повредилась внутренняя обшивка. За три минуты шесть спасателей огонь потушили. Никто из пассажиров, к счастью, не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU