На Урале под суд отправили водителя автобуса, который напал на инспектора ГИБДД с баллончиком

СЕГОДНЯ 08:05 2019-10-18T08:05:17+03:00

Водитель автобуса напал на металлическим баллончиком на инспектора ДТП за то, что тот попросил его показать права и документы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейский попросил документы для проверки, на что тот разозлился и стал его избивать

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В Нижней Салде под суд отправили местного жителя, водителя автобуса, который напал на инспектора ГИБДД с газовым баллончиком. Это произошло 24 июля на одной из городских остановок.

- К его автобусу подошел сотрудник ГИБДД и попросил для проверки документы и права, а водитель отказался это делать и начал словесную перепалку, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - После чего, игнорируя требования инспектора, поехал прочь, из-за чего пассажирская дверь захлопнулась, правое боковое зеркало заднего вида упало на асфальт.

Только после этого водитель остановил машину, вышел из салона, прихватив металлический баллончик, и стал избивать им инспектора ГИБДД. После чего сбежал.

Сотрудник Госавтоинспекции получил лишь небольшие повреждения, но на водителя завели уголовное дело и направили его в районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU