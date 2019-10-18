На Урале под суд отправили водителя автобуса, который напал на инспектора ГИБДД с баллончиком
В Нижней Салде под суд отправили местного жителя, водителя автобуса, который напал на инспектора ГИБДД с газовым баллончиком. Это произошло 24 июля на одной из городских остановок.
- К его автобусу подошел сотрудник ГИБДД и попросил для проверки документы и права, а водитель отказался это делать и начал словесную перепалку, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - После чего, игнорируя требования инспектора, поехал прочь, из-за чего пассажирская дверь захлопнулась, правое боковое зеркало заднего вида упало на асфальт.
Только после этого водитель остановил машину, вышел из салона, прихватив металлический баллончик, и стал избивать им инспектора ГИБДД. После чего сбежал.
Сотрудник Госавтоинспекции получил лишь небольшие повреждения, но на водителя завели уголовное дело и направили его в районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU