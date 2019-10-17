В Екатеринбург впервые после ареста приедет Кирилл Серебренников

СЕГОДНЯ 16:59 2019-10-17T17:02:12+03:00

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В Екатеринбург впервые после полутора лет домашнего ареста приедет Кирилл Серебренников. Известный режиссер и худрук «Гоголь-центра» представит спектакль «Наша Алла» про Аллу Пугачеву. Премьеру покажут в Ельцин Центре. Спектакль Гоголь-центра «Наша Алла» впервые уезжает из Москвы.

- Скажите «наша Алла», и любой от пяти до ста пяти лет поймёт, о ком идет речь. Хотим мы этого или нет - она всегда с нами, в нас, про нас. Алла Пугачева - это Страна. С ее изменениями и перегибами, крайностями и откровениями, взлетами и падениями. А страна у нас одна. И наша Алла - одна на всех и у каждого своя, - рассказали в Ельцин Центре.

Фото: Афиша Ельцин Центра

Спектакль - посвящение «Наша Алла» был поставлен к юбилею Аллы Пугачевой. Музыкальная постановка включает в себя хиты Примадонны 70-80 годов. Алла Пугачева была на премьере спектакля в столице, и осталась довольна представлением.

В Екатеринбурге спектакль покажут 22 ноября на фестивале «Слова и музыка свободы». Цены на него варьируются от одной до 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU