2019-10-17T15:25:16+03:00
Общество

«Давно мечтали и наконец получили»: в Екатеринбурге открыли новую школьную спортплощадку

Реконструкция старого стадиона началась еще в июне этого года
Мария Трапезникова
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В гимназии №13 появился новая спортплощадка с несколькими кортами и турниками, а также зоной для отдыха. Фото: пресс-служба городской администрацииВ гимназии №13 появился новая спортплощадка с несколькими кортами и турниками, а также зоной для отдыха. Фото: пресс-служба городской администрации
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В Екатеринбурге у гимназии № 13 сегодня, 17 октября, торжественно открыли новую спортивную площадку, которую начали реконструировать еще в июне этого года. Там появились корты для игр в баскетбол и волейбол, а во дворе - зона для занятий на тренажерах, прямо под открытым небом.

- Снаряды расположены таким образом, чтобы сделать уроки физкультуры интересными и полезными. А специальное покрытие площадки позволяет выполнять все упражнения с комфортом - амортизирующая резиновая плитка сводит к минимуму риск травм, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Директор гимназии Римма Стихина отметила, что и ребята, и их родители давно мечтали о новом стадионе. Поэтому взрослые постарались сделать его как можно более уютным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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