«Давно мечтали и наконец получили»: в Екатеринбурге открыли новую школьную спортплощадку
В Екатеринбурге у гимназии № 13 сегодня, 17 октября, торжественно открыли новую спортивную площадку, которую начали реконструировать еще в июне этого года. Там появились корты для игр в баскетбол и волейбол, а во дворе - зона для занятий на тренажерах, прямо под открытым небом.
- Снаряды расположены таким образом, чтобы сделать уроки физкультуры интересными и полезными. А специальное покрытие площадки позволяет выполнять все упражнения с комфортом - амортизирующая резиновая плитка сводит к минимуму риск травм, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Директор гимназии Римма Стихина отметила, что и ребята, и их родители давно мечтали о новом стадионе. Поэтому взрослые постарались сделать его как можно более уютным.
ИСТОЧНИК KP.RU