СЕГОДНЯ 18:00 2019-10-16T18:00:59+03:00

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Дмитрий Медведев поручил передать «Екатеринбург-Арену» в собственность Свердловской области. Стадион должен быть передан региону до 1 января. Распоряжение опубликовали на портале правовой информации.

В собственность Свердловской области перейдут кроме самого стадиона, его входные группы, все КПП и посты охраны, а также коммуникационные и инженерные сети.

«Центральный стадион» реконструировали для проведения четырех игр группового этапа чемпионата мира по футболу. Для их проведения установили временные трибуны. За все время после чемпионата их не могли убрать из-за того, что «Екатеринбург-Арена» была в федеральной собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU