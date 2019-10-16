СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-16T16:30:37+03:00

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Газовики Екатеринбурга ходят с проверкой по квартирам. Специалисты проводят осмотр газового оборудования. Проверка связана с наступлением отопительного сезона. Газовики выясняют, насколько безопасно находиться в помещениях. Сегодня рейд безопасности прошел в домах с поквартирным отоплением в поселке Светлореченский.

- В каждой квартире здесь установлен газовый котел, а потому вопросам безопасности жителей при использовании газа уделяется особое внимание. Рейд был совмещен с техническим обслуживанием газовых приборов – специалисты «Екатеринбурггаза» проверяли работоспособность индивидуальных котлов и газовых плит, герметичность всей газовой системы, - рассказали в «Екатеринбурггаз».

Фото: Екатеринбурггаз

Инспекторы проводят с жителями инструктаж о необходимости соблюдения противопожарного режима и выдают памятки с правилами безопасности. Опасных нарушений газовики пока не выявили. Опасения у специалистов вызывают те жители, которые замуровывают газопроводы и краны, делая их недоступными для проверки, а значит, для предотвращения утечек газа и ликвидации возможной аварии.

- При пользовании газовым котлом крайне важно следить за исправностью системы дымоудаления, чтобы уберечься от отравления угарным газом. Автоматика безопасности котла должна быть в рабочем состоянии. Проверять тягу в дымоходе нужно перед каждым включением газового прибора, а также во время его работы. Если тяги нет, пользоваться водонагревателем или котлом категорически запрещено, - напомнили в газовой службе Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU