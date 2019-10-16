2019-10-16T15:09:34+03:00
Общество

Фотографии с «боевого поста»: Музей истории Екатеринбурга раскрывает тайны строительства Медгородка

Новая выставка расскажет о создании уникального медицинского кластера и его обитателях
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге покажут редкие фото времен строительства Медгородка. Фото: пресс-служба МИЕВ Екатеринбурге покажут редкие фото времен строительства Медгородка. Фото: пресс-служба МИЕ
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В Музее истории Екатеринбурга открывается новая выставка из серии «Екатеринбург – город семи районов». В этот раз кураторы расскажут историю медгородка Юго-Западного микрорайона и покажут редкие снимки, сделанные во время строительства горбольницы №1.

История берет свое начало с августа 1965 года, когда в газете «Вечерний Свердловск» было опубликовано письмо жителей Юго-Запада о том, что в районе не хватает ряда медучреждений.

Фото: пресс-служба МИЕ

Фото: пресс-служба МИЕ

- И буквально через год на улице Волгоградской развернулось строительство, давшее начало уникальному медицинскому кластеру, как сказали бы сегодня, - рассказали в пресс-службе МИЕ. – Тогда его, конечно, называли проще – Медгородок. Причем остановка с таким названием появилась раньше, чем выросли стены больничных корпусов.

Возведенный комплекс включал в себя Свердловскую областную клиническую больницу №1 и Городскую клиническую больницу №40. Объекты создавались поэтапно, запуск каждого нового обставлялся со всей торжественностью.

Фото: пресс-служба МИЕ

Фото: пресс-служба МИЕ

- Ленточку перерезал первый секретарь обкома КПСС Борис Ельцин, он же вручал символический ключ главврачу Виктору Юрьевичу Костенецкому, - добавили в МИЕ. – В 1988 году в состав уже существующего кластера влился Свердловский филиал межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза».

Выставка посвящена временам строительства и пуска СОКБ №1. Все фотографии взяты из архива их фотофонда. Почти все они сделаны мэтром уральской фотографии, фотокором ТАСС Анатолием Граховым и анастезиологом-реаниматологом СКОБ №1 Яковом Ботвинкиным, который любил снимать своих коллег «на боевом посту».

Фото: пресс-служба МИЕ

Фото: пресс-служба МИЕ

Открытие выставки: 17 октября в 16:00 в Музее истории Екатеринбурга. Вход свободный. Фотографии можно посмотреть до 10 ноября включительно.

Фото: пресс-служба МИЕ

Фото: пресс-служба МИЕ

ИСТОЧНИК KP.RU

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