На Урале маленькой девочке-инвалиду выписали бесплатные лекарства только после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-16T14:08:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области прокуратура обязала Министерство здравоохранения выписать бесплатные лекарства маленькой девочке, которая страдает редким заболеванием.

- Суд обязал Минздравоохранения это сделать еще в мае, однако девочка так и не получила положенных лекарств, - уточнили в пресс-службе прокуратуры региона. – И тогда обращение было перенаправлено в региональное УФССП России.

И только после этого Минздравоохранения купило ребенку все необходимые препараты.

ИСТОЧНИК KP.RU