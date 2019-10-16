На Урале маленькой девочке-инвалиду выписали бесплатные лекарства только после вмешательства прокуратуры
Ребенок страдает редким заболеванием
На Урале прокуратура обязала Минздравоохранения выкупить для девочки-инвалида специальные лекарстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области прокуратура обязала Министерство здравоохранения выписать бесплатные лекарства маленькой девочке, которая страдает редким заболеванием.
- Суд обязал Минздравоохранения это сделать еще в мае, однако девочка так и не получила положенных лекарств, - уточнили в пресс-службе прокуратуры региона. – И тогда обращение было перенаправлено в региональное УФССП России.
И только после этого Минздравоохранения купило ребенку все необходимые препараты.
ИСТОЧНИК KP.RU