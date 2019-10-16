«Ваша парковка может стоить кому-то жизни»: в одном из переулков Уралмаша запретили остановку

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-16T13:29:22+03:00

Там также установили пешеходный переход, а завтра рядом с ним появятся «лежачие полицейские»

Изменить размер текста: A A

В переулке Суворовский, на участке между 14 горбольницей и Диагностическим центром, запретили остановку машин и установили пешеходный переход. Это сделано для того, чтобы каретам Скорой помощи было проще проезжать.

- Вообще, причины две. Во-первых, произошло объединение больницы и ДЦ, из-за этого пациенты будут чаще переходить дорогу, направляясь к специалистам или на процедуры, - объяснил у себя в Facebook глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко. – Важно обеспечить так называемый «треугольник видимости», дабы и пешеход, и водитель видели друг друга заранее.

Фото: Роман Кравченко в Facebook

Вторая причина – препятствие движению автомобилей Скорой помощи. Кравченко отметил, что, по словам главврача больницы, карета не всегда может проехать из-за припаркованных вдоль дороги автомобилей.

- Ваша парковка может стоить кому-то жизнь. В медецине, порой, все решают секунды, которых из-за вас может и не хватить, - уточнил глава района. – Надеюсь, сейчас проблема решится.

Фото: Роман Кравченко в Facebook

Сейчас в переулке уже установили знаки и нанесли разметку, а завтра рядом с пешеходным переходом появятся «лежачие полицейские». Водителей просят быть более внимательными, «дабы потом не забирать своих «ласточек» со штрафстоянок».

ИСТОЧНИК KP.RU