На дорогах Екатеринбурга появится новая разметка

СЕГОДНЯ 11:49 2019-10-16T13:35:33+03:00

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В Екатеринбурге на улицах появится новая разметка из более качественных материалов. Для этого руководство города намерено закупить новое современное оборудование. Эту информацию в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» озвучил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

- Мы по этому году все плановые мероприятия выполнены и заканчиваются в нормативные сроки. На сегодня мы обсуждаем серьезные изменения качества разметки. Нам нужно менять материалы, оборудование с точки зрения разметки и знаков, - говорит Александр Высокинский. – мы практически завершили переход на диодные светофоры.

По словам главы Екатеринбурга, сейчас мэрия вместе с коллегами из области испытывает новые технологии проекционных пешеходных переходов.

- Это когда светопроекция идет на дорогу и независимо на дорогу, независимо от погодных условий пешеходный переход всегда виден, - говорит градоначальник в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3fm].

ИСТОЧНИК KP.RU