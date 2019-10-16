2019-10-16T13:35:33+03:00
Общество

На дорогах Екатеринбурга появится новая разметка

Для этого город закупит специальное оборудование
Лев ИСТОМИНЛюдмила ВАРАКИНА
Поделиться:
Мэр намерен добиться более качественной разметки для городских улицМэр намерен добиться более качественной разметки для городских улицФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге на улицах появится новая разметка из более качественных материалов. Для этого руководство города намерено закупить новое современное оборудование. Эту информацию в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» озвучил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

- Мы по этому году все плановые мероприятия выполнены и заканчиваются в нормативные сроки. На сегодня мы обсуждаем серьезные изменения качества разметки. Нам нужно менять материалы, оборудование с точки зрения разметки и знаков, - говорит Александр Высокинский. – мы практически завершили переход на диодные светофоры.

По словам главы Екатеринбурга, сейчас мэрия вместе с коллегами из области испытывает новые технологии проекционных пешеходных переходов.

- Это когда светопроекция идет на дорогу и независимо на дорогу, независимо от погодных условий пешеходный переход всегда виден, - говорит градоначальник в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3fm].

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отставить пугаться: во всех городах Урала завтра завоют сирены
Арт-объект екатеринбургского художника Тимофея Ради выставили в московском музее
На Урале маленькой девочке-инвалиду выписали бесплатные лекарства только после вмешательства прокуратуры
«Откроет городу второе дыхание»: ВИЗ-Правобережный станет новым деловым центром Екатеринбурга
«Ваша парковка может стоить кому-то жизни»: в одном из переулков Уралмаша запретили остановку
Новый ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 4570 TFD с функцией верхнего залива воды WaterWayPro
После убийства девушки в Екатеринбурге пропала красивая студентка
«Вышел утром погулять – и пропал»: под Екатеринбургом третьи сутки ищут мужчину в очках-хамелеонах
О планах на будущий год: территорию Ural Music Night расширят от стадиона «Екатеринбург Арена» до УПИ
«Группа ЛСР» построит в Екатеринбурге цветной бульвар
«Планов громадье»: Мэр Екатеринбурга поделился планами по ремонту дорог в 2020 году
Ударил ножом и бросил головой вниз: убийца Ксении Каторгиной рассказал, как напал на девушку
Между уральскими поселками починили дорогу только после вмешательства прокуратуры
Глава Екатеринбурга рассказал о судьбе философской фразы на крыше Приборостроительного завода
Школьники Екатеринбурга впервые отдохнут в загородных лагерях осенью
Врач-беженец отсудил у свердловского Минздарава миллион рублей за работу в поселке
«Теперь надо проводить в микрорайонах»: глава Екатеринбурга рассказал о судьбе опросов
В Екатеринбурге проходит международная выставка «Дорога-2019»
Секрет упругих «дынек»: главная красавица Росгвардии рассказала, как сделать красивую грудь
Какой будет новая развязка у «Калины» в Екатеринбурге: подробности
Взяли золото и бронзу: два школьника из Нижнего Тагила отправятся на первенство России по дзюдо
Семье из Екатеринбурга, которая крала элитные иномарки, дали 21 год тюрьмы на троих
В Кольцово открывают прямой рейс до Алма-Аты
Пострадали трое: в центре Екатеринбурга жестко столкнулись две иномарки
В Чкаловском районе Екатеринбурга сегодня завоют сирены
Теперь не надо ездить в город: в уральском поселке открыли аптеку
Тушили на четырех машинах: в Нижнем Тагиле сгорели садовый домик и баня
Уральский госпиталь Тетюхина спасут от банкротства