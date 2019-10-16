2019-10-16T07:29:03+03:00
Общество

Теперь не надо ездить в город: в уральском поселке открыли аптеку

Пока что она одна на всех жителей
Мария Трапезникова
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В маленьком поселке под Екатеринбургом открылась первая аптека. Фото: пресс-служба мэрии ЕкатеринбургаВ маленьком поселке под Екатеринбургом открылась первая аптека. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга
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В поселке Северка, что под Екатеринбургом, при ЦГБ №3 открыли аптеку – единственную на всех жителей. Это упростило жизнь многим людям, которым приходилось ездить в столицу Урала, чтобы приобрести нужные лекарства.

- Очень важно, что жители поселка могут купить лекарства, находясь в медучреждении, сразу после посещения врача. Аптека стала настоящим осенним подарком не только для пациентов больницы, но и для всех жителей, - рассказала одна из пациенток больницы.

Как сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, кроме аптеки при больнице открыли также и смотровой кабинет, и вот «этого события жители поселка Северка ожидали с нетерпением».

ИСТОЧНИК KP.RU

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