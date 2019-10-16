Теперь не надо ездить в город: в уральском поселке открыли аптеку
В поселке Северка, что под Екатеринбургом, при ЦГБ №3 открыли аптеку – единственную на всех жителей. Это упростило жизнь многим людям, которым приходилось ездить в столицу Урала, чтобы приобрести нужные лекарства.
- Очень важно, что жители поселка могут купить лекарства, находясь в медучреждении, сразу после посещения врача. Аптека стала настоящим осенним подарком не только для пациентов больницы, но и для всех жителей, - рассказала одна из пациенток больницы.
Как сообщают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, кроме аптеки при больнице открыли также и смотровой кабинет, и вот «этого события жители поселка Северка ожидали с нетерпением».
ИСТОЧНИК KP.RU