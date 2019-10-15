СЕГОДНЯ 19:07 2019-10-15T19:07:30+03:00

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В Екатеринбурге с начала года ликвидировали 175 свалок. Все они были незаконными. Из них 45 свалок вывезли по жалобам жителей, обратившихся к региональному оператору. Ликвидация свалок обошлась городскому бюджету в 6,9 миллионов рублей из заложенных на год на эти цели 16,9 миллионов рублей.

- С начала года в адрес регоператора поступило 204 заявки, убрано 175 свалок и еще три ликвидируют в ближайшие дни. В отношении 20 заявлений информация не подтвердилась, а одно из обследованных мест не является твердыми коммунальными отходами, - рассказала исполняющая обязанности директора предприятия ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Мусор с несанкционированных свалок увозят на полигоны. С начала года туда было вывезено 18 400 кубометров.

ИСТОЧНИК KP.RU