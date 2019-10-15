2019-10-15T19:07:30+03:00
Общество

В Екатеринбурге с начала года ликвидировали 175 свалок

Все они были незаконными
Алина СУРИНА
Поделиться:
45 свалок вывезли по просьбам жителей45 свалок вывезли по просьбам жителейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге с начала года ликвидировали 175 свалок. Все они были незаконными. Из них 45 свалок вывезли по жалобам жителей, обратившихся к региональному оператору. Ликвидация свалок обошлась городскому бюджету в 6,9 миллионов рублей из заложенных на год на эти цели 16,9 миллионов рублей.

- С начала года в адрес регоператора поступило 204 заявки, убрано 175 свалок и еще три ликвидируют в ближайшие дни. В отношении 20 заявлений информация не подтвердилась, а одно из обследованных мест не является твердыми коммунальными отходами, - рассказала исполняющая обязанности директора предприятия ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Мусор с несанкционированных свалок увозят на полигоны. С начала года туда было вывезено 18 400 кубометров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижнем Тагиле разыскивают двух женщин ограбивших пенсионерку на 400 тысяч
Эвакуировали 10 человек: в жилом доме Екатеринбурга горели щиты и провода
«Больше 46 тысяч человек найдены живыми»: поисковому отряду «Лиза Алерт» сегодня исполняется 9 лет
Общественники пожаловались на вырубку деревьев в центре Екатеринбурга
«Выпал с третьего этажа и бегал»: в Екатеринбурге на Эльмаше задержали голого мужчину
Клиенты ВТБ могут проводить платежи по QR-коду в банкоматах
Дороги Екатеринбурга в этом году отремонтировали на 916 миллионов
«Audi Q5 и ее хозяйка будут приходить им в кошмарах»: стали известны подробности задержания убийц Ксении Каторгиной
В Свердловской области эпидемиологи зафиксировали вспышку гепатита А
«У преступников нет национальности»: глава цыганской диаспоры Урала – об убийстве Ксении Каторгиной
«Вырваны клочья волос»: на Уралмаше из коллектора достали тело убитой Ксении Каторгиной
На Урале матери выплатят 20 тысяч за пострадавшего на прогулке ребенка
«Группа ЛСР» объявила квартирный «Октоберфест»
В городской Думе намерены утвердить опрос как новый механизм принятия решений горожанами
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 9 месяцев
Прятала пакетики в лесу: в Екатеринбурге задержали девушку, пытавшуюся сбыть 300 граммов наркотиков
В Свердловской области МТС подготовил сеть к внедрению «умных» технологий
В Екатеринбург на ООН-Хабитат съедутся больше 100 иностранных гостей
Новый график движения пассажирских поездов на 2019/2020 гг. вступит в силу с 8 декабря