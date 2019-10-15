«Больше 46 тысяч человек найдены живыми»: поисковому отряду «Лиза Алерт» сегодня исполняется 9 лет

СЕГОДНЯ 18:30 2019-10-15T18:37:59+03:00

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Поисковому отряду «Лиза Алерт» сегодня исполняется 9 лет. Сейчас поиском пропавших людей занимаются больше 25 тысяч волонтеров. С 2010 года было принято около 55 тысяч заявок на поиск, и более 46 тысяч человек были найдены живыми. История отряда началась с трагического завершения поиска четырехлетней Лизы Фомкиной в Орехово-Зуеве Московской области девять лет назад. В ночь с 14 на 15 октября был создан сайт lizaalert.org, на котором 15 октября начали регистрироваться добровольцы.

- С этого момента каждый день, круглосуточно мы прочёсываем леса, прозваниваем больницы, расклеиваем ориентировки, готовим карты, а также смотрим снимки с дронов, проводим занятия для детей, учимся оказывать первую помощь, знакомим с отрядом новичков, учим наших поисковых собак, встречаемся с новыми партнёрами и договариваемся о совместных проектах и так далее, - рассказали в «Лиза Алерт».

Сегодня «Лиза Алерт» присутствует в 53 регионах страны. Операторы горячей линии ежедневно принимают более 200 звонков. С каждым годом волонтеры помогают все большему количеству людей, разрабатывая и используя все более эффективные методики поиска. Инструкторы «Лиза Алерт» обучают этим методикам представителей других добровольческих организаций и всех желающих, проводят учения, ведут курсы по основам картографии и радиосвязи, владению компасом и навигатором, первой помощи и технике прочёса.

- За девять лет существования отряда изменилось многое, а главное - начал меняться взгляд общества на проблему пропавших людей. Все сложнее представить себе ситуацию, когда поиском пропавшего человека никто не занимается. Сегодня поиски детей вызывают особый интерес общества, привлекая внимание СМИ и неравнодушных людей: про них говорят во всех новостях, их обсуждают на работе и дома, - добавили в поисковом отряде.

В честь Дня рождения отряд проводит в социальных сетях флешмоб: в этот день все, кто хочет, могут разместить в своих аккаунтах в социальных сетях «9 мыслей про «Лиза Алерт», добавив хэштэги #лизаалерт9 #ЛА9. Все желающие могут поделиться своими мыслями про отряд, опытом, пожеланиями и напутствиями.

Отряду Лиза Алерт - 9 лет!.

ИСТОЧНИК KP.RU