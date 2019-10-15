2019-10-15T17:27:42+03:00
Общество

Дороги Екатеринбурга в этом году отремонтировали на 916 миллионов

За девять месяцев ремонт сделали на 17 участках
Алина СУРИНА
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За девять месяцев ремонт сделали на 17 участкахЗа девять месяцев ремонт сделали на 17 участкахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Дороги Екатеринбурга в этом году отремонтировали на 916 миллионов. За девять месяцев ремонт сделали на 17 участках. Сегодня ремонтные работы на всех запланированных участках завершены.

- Общая площадь ремонта составила 655 тысяч квадратных метров, это пять процентов от общего количества автомобильных дорог с твёрдым покрытием в Екатеринбурге. На текущий год на эти цели было выделено 916 миллионов рублей, софинансирование из местного бюджета составило пять процентов от суммы, - рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета благоустройства Администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий.

В 2020 году планируют обновить 18 участков. Список был сформирован исходя из обращений граждан, а также службы ГИБДД и дорожно-эксплуатационных управлений. Перечень участков автомобильных дорог разместят на официальном сайте Администрации Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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