СЕГОДНЯ 16:48 2019-10-15T17:15:31+03:00

От гепатита А можно защититься только поставив прививку Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области эпидемиологи зафиксировали вспышку гепатита А. За четыре дня диагноз поставили шести жителям Североуральска от 18 до 45 лет. Об этом сообщили в областном Роспотребнадзоре. Сейчас главный санитарный врач региона выпустил постановление о проведении профилактической вакцинации в городе.

-Главная задача, которая теперь стоит перед Министерством здравоохранения региона и медиками Североуральска - охватить профилактическими прививками детей и взрослых, не имеющих защиты от гепатита А, - сказали в Роспотребнадзоре.

Пока вакцины стоят только у 5,5% детей до шести лет, 35% детей до 14 лет, 44,6% подростков и 9,3% взрослых жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU