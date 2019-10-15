На Урале матери выплатят 20 тысяч за пострадавшего на прогулке ребенка
На Урале матери выплатят 20 тысяч за пострадавшего на прогулке ребенка. Инцидент произошел 27 мая во дворе домов № 129 и № 129/3 по улице Советская в Реже. Малыш упал с горки игрового комплекса. Его увезли в больницу с ушибом головы и сотрясением мозга.
- В ходе проверки установлено, что по всей зоне приземления на детской игровой площадке отсутствует ударопоглощающее покрытие, фундамент игрового оборудования расположен выше уровня земли. Режевская городская прокуратура в интересах малолетнего ребенка в Режевской городской суд направил исковое заявление о взыскании с Муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством» компенсации морального вреда, - рассказали в областной прокуратуре.
Сейчас на детской площадке должны сделать специальное ударопоглощающее покрытие.
ИСТОЧНИК KP.RU