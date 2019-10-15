2019-10-15T16:36:18+03:00
Общество

На Урале матери выплатят 20 тысяч за пострадавшего на прогулке ребенка

Малыш упал с горки игрового комплекса
Алина СУРИНА
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Режевской городской суд направил исковое заявление о взыскании компенсации морального вредаРежевской городской суд направил исковое заявление о взыскании компенсации морального вредаФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале матери выплатят 20 тысяч за пострадавшего на прогулке ребенка. Инцидент произошел 27 мая во дворе домов № 129 и № 129/3 по улице Советская в Реже. Малыш упал с горки игрового комплекса. Его увезли в больницу с ушибом головы и сотрясением мозга.

- В ходе проверки установлено, что по всей зоне приземления на детской игровой площадке отсутствует ударопоглощающее покрытие, фундамент игрового оборудования расположен выше уровня земли. Режевская городская прокуратура в интересах малолетнего ребенка в Режевской городской суд направил исковое заявление о взыскании с Муниципального казенного учреждения «Управление городским хозяйством» компенсации морального вреда, - рассказали в областной прокуратуре.

Сейчас на детской площадке должны сделать специальное ударопоглощающее покрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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