2019-10-15T14:48:33+03:00
Общество

Новый график движения пассажирских поездов на 2019/2020 гг. вступит в силу с 8 декабря

На СвЖД в новом графике будет курсировать 73 пары пассажирских поездов
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Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и АзииМеждународные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии
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Новый график движения и план формирования поездов на 2019/2020 годы будет введен на всей сети российских железных дорог 8 декабря 2019 года в 00:00 по московскому времени. Он будет действовать в течение года. На СвЖД в новом графике будет курсировать 73 пары пассажирских поездов, в том числе 43 пары скорых (пара - это два поезда, один из которых следует по маршруту в направлении «туда», другой - «обратно»).

С вводом нового графика у жителей Ямала появится прямое сообщение с Прикамьем: маршрут поезда № 309/310 Новый Уренгой - Екатеринбург будет продлен до Перми.

Маршрут поезда № 137/138 Новокузнецк - Тюмень будет продлен до Нижневартовска. Маршруты «южных» поездов № 233/234 Екатеринбург - Адлер и № 589/590 Новый Уренгой - Адлер будут продлены до станции Имеретинский Курорт.

На направлении Пермь - Москва ежедневно предусмотрено курсирование прицепных вагонов в составах поездов № 110/109 Москва - Новый Уренгой, № 55/56 Красноярск - Москва, № 91/92 Северобайкальск - Москва (в связи с прекращением курсирования поезда № 7/8 сообщением Пермь - Москва).

Летний поезд № 595/596 Новый Уренгой - Анапа изменит нумерацию на № 499/500 и будет следовать измененным маршрутом через Краснодар: Новый Уренгой - Екатеринбург - Пенза - Ульяновск - Саратов - Волгоград - Краснодар - Анапа (вместо Новый Уренгой - Екатеринбург - Пенза - Россошь - Анапа).

Для удобства пассажиров скорректирован график движения поезда № 125/126 Новосибирск - Новый Уренгой: поезд будет прибывать в Новый Уренгой в 18:39 вместо 00:05 (здесь и далее время местное), отправляться из Нового Уренгоя в 20:39 (ранее в 02:05).

Поезда № 101/102 Пенза - Нижневартовск и № 331/332 Уфа - Новый Уренгой с вводом нового графика будут курсировать ежедневно (ранее через день). Поезд № 379/380 Оренбург - Новый Уренгой будет курсировать через день (вместо ежедневно).

Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования на сети ОАО «РЖД» в новом графике составят 583 пары. Количество поездов категорий «cкорый» и «cкоростной» увеличится с 358 до 377 и составит почти 65 % от общего числа пассажирских поездов.

Будет расширена география курсирования двухэтажного подвижного состава до 14 пар на 12 маршрутах (было 11 пар на 9 маршрутах): с 3 декабря двухэтажные поезда будут обеспечивать перевозку пассажиров на маршруте Москва - Петрозаводск, с 8 декабря - на маршруте Москва - Пенза и с конца декабря - на маршруте Москва - Брянск.

Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Китай, Монголию и другие), а также в 11 стран СНГ и Балтии (Беларусь, Украина, Молдова, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония). В графике на 2019/2020 гг. назначен новый международный поезд Андижан - Уфа и организовано беспересадочное сообщение Новороссийск - Баку.

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