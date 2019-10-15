2019-10-15T10:44:23+03:00
Общество

Свердловчанка отсудила больше 600 тысяч за течь в потолке, которая вызвала пожар

В районном суде иск отклонили, и тогда женщина пошла в областной
Мария Трапезникова
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Свердловчанка отсудила у подрядчика больше 600 тысяч рублей за некачественный ремонт, который вызвал пожарСвердловчанка отсудила у подрядчика больше 600 тысяч рублей за некачественный ремонт, который вызвал пожарФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловчанка отсудила у субподрядчика больше 600 тысяч за некачественный ремонт, который провели в мае 2017 когда. А уже через несколько месяцев, в октябре, в ремонтируемом доме вспыхнул пожар: на кухне взорвался телевизор.

- Это произошло после того, как на него упала штукатурка, а затем с потолка квартиры, расположенной выше, полилась вода. Там были некачественно установлены трубы, - уточнили в пресс-службе Облсуда. – Согласно заключению специалиста, материальный ущерб составил больше 560 тысяч рублей, а повреждение имущества – больше 23 тысяч.

Из-за того, что ремонт был сделан некачественно и, следовательно, вызвал пожар, женщина обратилась в суд и потребовала взыскать с субподрядчика больше 674 тысяч рублей с учетом всех расходов. Но в районном суде ей отказали – и тогда женщина пошла в областной суд.

Там все документы изучили и пришли к выводу, что подрядчик действительно виноват в пожаре. После чего его обязали выплатить свердловчанке больше 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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