2019-10-15T10:23:30+03:00
Общество

«Курица или говядина?»: уральцы вошли в десятку любителей лапши быстрого приготовления

Аналитики даже подсчитали, какие вкусы горожанам нравятся больше всего
Мария Трапезникова
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Уральцы вошли в десятку регионов-любителей лапши быстрого приготовленияУральцы вошли в десятку регионов-любителей лапши быстрого приготовленияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловская область вошла в десятку регионов, где жители больше всего любят заварную лапшу, которую в простонародье еще называют «бичпакетами». Уральцы оказались на девятом месте. К таким выводам пришли аналитики сервиса OFD.ru.

- Специалисты брали данные за период с 1 июня по 30 сентября 2019 года. Всего было обработано 12 миллионов чеков с более чем 350 тысяч онлайн-касс, - рассказали в пресс-службе. – В Свердловской области за это время было куплено больше 630 пакетов лапши быстрого приготовления, а средний чек составил 30,85 рублей.

Чаще всего ее покупали в Якутии (больше 3,7 миллионов штук), на втором и третьем местах расположились Пермский (1,8 миллионов) и Красноярский (1,3 миллиона) края.

Всего в России за несколько месяцев купили больше 19 миллионов пачек лапши. Фото: OFD.ru

Всего в России за несколько месяцев купили больше 19 миллионов пачек лапши. Фото: OFD.ru

Аналитики также выяснили, какие вкусы нравятся уральцам больше всего. Статистика такова: с курицей выбрали – 58,8% человек, с говядиной – 29,4%, с телятиной – 5,5%, и с другими вкусами – 6,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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