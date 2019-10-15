Представился соцработником: полиция ищет уральца, обманувшего пенсионерку игрушечными банкнотами

СЕГОДНЯ 09:04 2019-10-15T09:06:50+03:00

В Артемовском ищут мошенника, который обманул пенсионерку с помощью игрушечных банкнот Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Сотрудники полиции по Артемовскому району ищут молодого человека, которого подозревают в мошенничестве. 26 сентября этого года он, представившись работником соцслужбы по имени Игорь Владимирович и не предъявляя никаких документов, проник в квартиру пенсионерки.

- Он сообщил, что женщине положена выплата, как ребенку погибшего на войне, в размере 6 тысяч рублей. Затем переписал данные ее пенсионного удостоверения и передал две купюры по 5 тысяч, а пострадавшая отдала сдачу в 4 тысячи, - сообщили в пресс-группе УМВД по Свердловской области.

И только после его ухода старушка заметила на отданных ей купюрах надпись «Банк приколов».

Фоторобот подозреваемого. Фото: пресс-группа УМВД по Свердловской области

Приметы: славянская внешность, худощавое телосложение, на вид 20-25 лет, рост около 170 сантиметров.

Был одет в черную болоньевую куртку и трикотажную шапку черного цвета.

Если у вас есть информация по данному инциденту, или вы знаете этого мужчину, сообщите в полицию по телефону: 8 (34363)-2-12-02.

ИСТОЧНИК KP.RU