2019-10-15T07:28:37+03:00
Происшествия

Связали руки браслетами: в Екатеринбурге под суд отправили охранников, которые жестко избили своего начальника

На всех завели уголовные дела
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге под суд отправили трех охранников, которые избили своего начальникаВ Екатеринбурге под суд отправили трех охранников, которые избили своего начальникаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили трех сотрудников ЧОП «Сова-2», которых обвиняют в превышении полномочий и избиении начальства. Инцидент произошел 6 февраля этого года.

- Гендиректору ПАО «Уральский завод «ЭМА» сообщил о проведении монтажных работ на территории. А если конкретно – в лифтовом холле четвертого этажа, все это по желанию собственницы, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Гендиректор попытался пресечь незаконные действия, а три сотрудника ЧОП в этот момент удерживали его и избивали, надев на руки специальные браслеты.

- Ему нанесли удары в область левой ноги, верхней части спины, что повлекло переломы 9-11 ребер слева и повреждение ткани левого легкого, - добавили в прокуратуре.

Все это повлекло тяжкий вред здоровью, в связи с чем, на охранников завели уголовные дела и направили их в Верх-Исетский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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