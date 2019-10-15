2019-10-15T06:53:51+03:00
Происшествия

«Даже не остановился»: на Уралмаше Subaru сбил девушку на самокате и въехал в дерево

Водителя отправили на медосвидетельствование, чтобы понять, был ли он пьян в тот момент
Мария Трапезникова
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Молодой человек проехал по тротуару и сбил девушку, которая ехала там на самокате, а затем врезался в дерево. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Молодой человек проехал по тротуару и сбил девушку, которая ехала там на самокате, а затем врезался в дерево. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Вчера поздно вечером, 14 октября, произошла серьезная авария на Уралмаше. Молодой человек на Subaru выехал на тротуар, сбил девушку, которая проезжала там на самокате, а затем врезался в дерево.

- Водитель иномарки двигался по тротуару от магазина «Красное и Белое» со стороны Уральских рабочих в сторону Калинина. Он допустил наезд на автомобиль Kia и дальше, продолжая движение, наехал на пешехода. Затем, не останавливаясь, продолжил движение по улице Ильича и врезался в дерево, - уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Водителя отправили на медосвидетельствование. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Водителя отправили на медосвидетельствование. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Девушка на самокате, по предварительным данным, получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, а также ушибленную рану головы и ушиб правой голени. Ее срочно госпитализировали в горбольницу №23.

На улице собралась толпа людей, чтобы помочь девушке и вытащить водителя из машины. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

На улице собралась толпа людей, чтобы помочь девушке и вытащить водителя из машины. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

Молодой человек, который был за рулем Subaru, прошел медосвидетельствование. Окончательные результаты появятся чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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