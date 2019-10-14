Детские городки и площадки для выгула собак: в Екатеринбурге обустроили 39 дворов

СЕГОДНЯ 19:29 2019-10-14T19:30:52+03:00

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В Екатеринбурге обустроили 39 дворов. Жители сами решали, что будет находиться возле их дома. Это они определяют на общем собрании, где и решают, что им важнее - площадка для выгула собак или дополнительный уличный тренажёр. Сегодня представители власти объехали новые дворы с проверкой.

Во дворе дома № 76 на улице Первомайской они проконтролировали, чтобы все детали, предусмотренные программой по обустройству, были выполнены.

- В этом дворе в обязательном порядке должны быть предусмотрены урны, скамейки, новое освещение и тротуарное покрытие, - рассказал заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын.

Фото: администрация Екатеринбурга

В следующем дворе на Луначарского, 74 Шевченко, 8 представителей власти встретили местные жители, которые рассказали о том, как преобразился их двор. Здесь и детский городок, и качели для ребят, и уличные тренажёры для занятий спортом, и удобные современные скамейки. Есть даже обустроенная площадка для выгула собак.

- Мы очень довольны, что наш двор превратили в такую красоту, - отметила член совета дома № 8 на улице Шевченко Олеся Кочурова. - Раньше здесь была грязь, деревья не подстриженные, под ними сидели криминальные элементы. До контейнерной площадки люди боялись дойти, поскольку не было освещения. А теперь во дворе детишки даже по вечерам играют на площадке.

В следующем году планируется обустроить больше придомовых территорий - 41. Добавим, что в этом году на софинансирование проекта по благоустройству своего двора собственники вносят по 5 процентов от общих расходов. Уже в 2020 году эта цифра увеличится до 20 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU