СЕГОДНЯ 17:24 2019-10-14T17:24:05+03:00

Художник восстановил свою работу в Екатеринбурге неделю назад

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Измененному кресту Покраса Лампаса на Уралмаше дали новое название. Художник восстановил свою работу в Екатеринбурге неделю назад. Арт-объект на площади первой Пятилетки получил название «Мета-супрематический крест».

- Приставка «Мета-», которая используется по отношению к работам, созданным в последнем десятилетии, происходит от термина Платона "metaxis" и обозначает колебание между двумя противоположными понятиями при одновременности их использования. В понимании символики данной работы необходимо учитывать это определение, - объяснил у себя в Instagram Покрас Лампас.

Новое название, по словам художника, подтверждает важность существования и уважения образа креста не только в качестве художественного образа, но и религиозного символа, так как это происходило на протяжении столетий существования данного образа в иконографии и оставило след в мировой культуре.

Напомним, что «Супрематический крест» на Уралмаше появился в начале июля. Через пару недель коммунальщики закатали часть картины в асфальт, когда стали делать пешеходный переход.

После этого Покрас Лампас собрался вылететь в Екатеринбург, чтобы восстановить работу, но внезапно православные активисты провели акцию, на которой высказались против картины, так как в основе была геометрическая фигура, похожая на крест. Покрас Лампас объявил, что переделает арт-объект так, чтобы она устроила всех.

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ИСТОЧНИК KP.RU