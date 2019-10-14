2019-10-14T12:11:51+03:00
Общество

Горы Урала вошли в десятку лучших мест для катания на сноуборде

Кроме него в рейтинг вошли Сочи, Кемеровская область, Алтай, Пермь и Санкт-Петербург
Мария Трапезникова
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Горы Урала вошли в десятку лучших мест для катания на сноубордеГоры Урала вошли в десятку лучших мест для катания на сноубордеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Горы Урала вошли в десятку лучших в стране для катания на сноуборде. В частности, речь идет о базе отдыха «Гора Белая». К таким выводам пришли аналитики из туристического портала «ТурСтат».

- Аудитория увлекающихся сноубордингом в Росси составляет свыше трех миллионов человек, в основном, это молодежь до 30 лет, - рассказали в пресс-службе. – За «Розу Хутор» проголосовало 25% опрошенных, за «Гору Белую» - 2%.

В первую десятку, помимо Урала, вошли «Абзаково» в Башкирии, «Шерегеш» в Кемеровской области, «Белокуриха» в Алтайском крае, «Архыз» и «Домбай» в Карачаево-Черкессии, «Сорочаны» в Подмосковье, Чусовой в Пермском крае, «БигВуд» в Мурманской области, «Завьялиха» в Челябинской области, «Игора» в Ленинградской области и «Свияжские холмы» в Татарстане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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