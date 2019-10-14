Участники Школы здоровья 60+ узнали, как сохранить белоснежную улыбку

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-14T10:33:51+03:00

Изменить размер текста: A A

11 октября в Свердловском областном центре медицинской профилактики (СОЦМП) состоялось очередное занятие Школы здоровья 60+.

Участники школы прослушали лекцию по гигиене полости рта. Как правильно чистить зубы, на что обращать внимание при выборе зубной щетки и как ухаживать за зубными протезами? На эти и другие вопросы ответили преподаватель Лора Лобанова и студенты Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК).

«Гигиена полости рта начинается, в первую очередь, с правильно подобранной щетки. При чистке необходимо соблюдать определенный алгоритм чистки зубов. А главное правило – это регулярно посещать стоматолога», - рассказала преподаватель кафедры стоматологии ортопедической СОМК Лора Лобанова.

Фото: предоставлено СОЦМП

Собравшиеся участники клуба получили советы и рекомендации по гигиене полости рта. Во время практической части занятия студенты показали участникам Школы здоровья, как правильно чистить зубы при помощи современных приспособлениях для чистки зубов и зубных протезов: щетки, зубной нити, ершиков и ирригатора.

«Оказывается, для искусственных зубов нужен особый уход, сегодня на занятии я узнала, как правильно ухаживать за съемными протезами. Я осталась очень довольна – за час прошла обследование и познакомилась с новыми собеседниками», - поделилась с нами посетительница Школы здоровья 60+» Тамара Чукмарева.

После лекции участники прошли бесплатное обследование в Центре здоровья СОЦМП. Все желающие получили консультацию специалистов: оптометриста (специалиста по диагностике заболеваний глаз) и гигиениста стоматологического. По показаниям проведена профессиональная чистка зубов. Посетители центра узнали состояние своей сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Каждому пациенту был проведен экспресс-анализ уровня холестерина и глюкозы в крови. На основании полученных результатов обследования участники получили заключение врача, а также индивидуальный план оздоровления.

Мероприятие организовали Свердловский областной медицинский колледж и Свердловский областной центр медицинской профилактики в рамках комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение» до 2025 года. Записаться в бесплатную Школу здоровья для пожилых граждан можно через районные комплексные центры социального обслуживания населения.