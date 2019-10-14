Взяли «на слабо»: в Екатеринбурге за убийство и кражу судят двух жителей, которые инсценировали погром и сбежали

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-14T09:35:50+03:00

Мужчина и женщина напали на своего товарища, убили, а затем сбежали, инсценировав все как ограбление. Фото: СКР по Свердловской области

Они решили напасть на своего товарища и украсть у него мобильный телефон

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В Екатеринбурге под суд отправили двух местных жителей, мужчину и женщину, которых обвиняют в убийстве, разбойном нападении и краже. В январе этого года, сразу после новогодних праздников, они распивали алкоголь в гостях у своего знакомого, в одном из общежитий города. И в это время решили убить хозяина квартиры и украсть у него мобильный телефон.

- Они напали на мужчину с пустой бутылкой из-под водки, ножницами и ножом. От множественных травм пострадавший скончался на месте, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Женщина была уже раньше судима и знала, как нужно поступить: она навела в квартире беспорядок, чтобы инсценировать кражу. Некоторые вещи они забрали себе – электродрель, планшет и две кастрюли. После этого они сбежали.

Фото: СКР по Свердловской области

- Соседи погибшего мужчины потеряли его из виду. Через трое суток, заподозрив неладное, граждане обратились за помощью в полицию, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

В скором времени злоумышленников поймали. Во время допроса они признались в содеянном и отметили, что расправу решили совершить «на слабо».

- Именно дама начала процесс расправы, а затем спросила у своего приятеля: «А тебе слабо?». Он ответил, что «без проблем», и подключился, - добавил Горелых.

Сейчас на них завели уголовные дела и передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU