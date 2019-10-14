В уральском городе починят дороги только после вмешательства прокуратуры

СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-14T09:03:41+03:00

В Артемовском починят дороги только после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Артемовском прокуратура заставила местных властей починить дороги. Для этого они провели проверку, в ходе которой установили, что состояние трассы нарушает требования ГОСТ.

- На дороге выбоины, проломы, которые превышают установленные размеры. Все это создает угрозу безопасности дорожного движения, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием привести покрытие в идеальное состояние за месяц. Суд просьбу удовлетворил и предоставил чиновникам три месяца на работы.

ИСТОЧНИК KP.RU