В уральском городе починят дороги только после вмешательства прокуратуры
В ходе проверки нашли пункты, которые нарушают требования ГОСТ
В Артемовском починят дороги только после вмешательства прокуратурыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Артемовском прокуратура заставила местных властей починить дороги. Для этого они провели проверку, в ходе которой установили, что состояние трассы нарушает требования ГОСТ.
- На дороге выбоины, проломы, которые превышают установленные размеры. Все это создает угрозу безопасности дорожного движения, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием привести покрытие в идеальное состояние за месяц. Суд просьбу удовлетворил и предоставил чиновникам три месяца на работы.
ИСТОЧНИК KP.RU