Грозит до 13 лет: уральца, который пытался продать 301 «закладку» с наркотиками, отправили под суд

СЕГОДНЯ 08:14 2019-10-14T08:15:21+03:00

Мужчина пытался продать через интернет 301 "закладку" наркотиков, но его поймали и отправили под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Асбесте под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Мужчина пытался продать 301 «закладку» через интернет-магазин. Инцидент произошел в апреле этого года.

- Он приехал в Екатеринбург, где приобрел у неустановленного лица наркотики весом более 150 граммов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – После этого он вернулся обратно, расфасовал их в 301 пакетик и спрятал свертки в районе коллективных садов, чтобы потом продать.

Мужчину задержали сотрудники полиции, а все пакетики изъяли. Выяснилось, что продавать он их собирался через объявления в Интернете, но до конца свой преступный умысел довести не смог. Сейчас ему грозит до 13 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU