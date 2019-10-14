Грозит до 13 лет: уральца, который пытался продать 301 «закладку» с наркотиками, отправили под суд
В Асбесте под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Мужчина пытался продать 301 «закладку» через интернет-магазин. Инцидент произошел в апреле этого года.
- Он приехал в Екатеринбург, где приобрел у неустановленного лица наркотики весом более 150 граммов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – После этого он вернулся обратно, расфасовал их в 301 пакетик и спрятал свертки в районе коллективных садов, чтобы потом продать.
Мужчину задержали сотрудники полиции, а все пакетики изъяли. Выяснилось, что продавать он их собирался через объявления в Интернете, но до конца свой преступный умысел довести не смог. Сейчас ему грозит до 13 лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU