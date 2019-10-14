Екатеринбурженка лишилась дорогого Mercedes из-за долгов в 280 тысяч
У женщины забрали документы на права собственности ТС
Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Свердловские приставы забрали у екатеринбурженки элитный Mercedes из-за долгов налоговой в 280 тысяч рублей. Как оказалось, у нее их было два.
- Автомобиль арестовали и оставили на хранение должнику, однако без документов на права собственности ТС, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
Через пару дней половина задолженности была погашена, однако документы вернут только после полного погашения долга.
ИСТОЧНИК KP.RU