2019-10-14T07:46:55+03:00
Общество

Екатеринбурженка лишилась дорогого Mercedes из-за долгов в 280 тысяч

У женщины забрали документы на права собственности ТС
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Свердловские приставы забрали у екатеринбурженки элитный Mercedes из-за долгов налоговой в 280 тысяч рублей. Как оказалось, у нее их было два.

- Автомобиль арестовали и оставили на хранение должнику, однако без документов на права собственности ТС, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Через пару дней половина задолженности была погашена, однако документы вернут только после полного погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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