2019-10-11T16:47:38+03:00
Общество

Уральская таможня подарила детям три тысячи маленьких «Ferrary»

Разрешение передачу в социальные центры конфискованных игрушек дали сами правообладатели
Алина СУРИНА
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В коробках, привезенных из Китая, лежали игрушки на 900 тысяч рублей Фото: Уральская таможняВ коробках, привезенных из Китая, лежали игрушки на 900 тысяч рублей Фото: Уральская таможня
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Уральская таможня подарила детям три тысячи маленьких конфискованных «Ferrary». Машинки отправили в комплексные центры социального обслуживания населения Октябрьского района Екатеринбурга и Нижнесергинского района, а также в Екатеринбургский детский дом-интернат. Разрешение на это дали сами правообладатели.

Фото: Уральская таможня

Фото: Уральская таможня

- На игрушки были все сертификаты соответствия, что говорит об их безопасности для детей. Мы находимся в тесном контакте с правообладателем, поэтому обратились в итальянскую компанию с разрешением на передачу этих игрушек нуждающимся детям. Представители «Ferrary» не стали возражать о таком методе использования их товарного знака, - рассказал Сергей Епифанов, начальник Уральской электронной таможни.

Машинки были конфискованы на таможне из-за нанесенных на них товарных знаков «Ferrary». В коробках, привезенных из Китая, лежали игрушки на 900 тысяч рублей. Сейчас все они отправлены в центры социальной защиты региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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