2019-10-09T18:09:44+03:00
Общество

«Ужинаем при свечах»: в Екатеринбурге свет погас сразу в нескольких домах

Ремонтные бригады выехали на места аварии
Алина СУРИНА
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Сегодня вечером некоторые екатеринбуржцы ужинают при свечахСегодня вечером некоторые екатеринбуржцы ужинают при свечахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге свет погас сразу в нескольких домах. По словам подписчиков группы «Инцидент Екатеринбург» света нет на Мамина Сибиряка, 130 и в одном из домов на ВИЗе.

- На Мамина Сибиряка, 130 нет света. Говорят, авария на магистрали. Сидим и ужинаем при свечах. Спасибо за романтику, - написала одна из подписчиц группы.

- Виз. Тоже нет. Авария, 2,5 часа не будет сказали, - написал один из подписчиков группы «Инцидент Екатеринбург» в комментариях к посту.

Ремонтные бригады уже выехали на места аварии.

- Диспетчеру поступила заявка об отсутствии электроэнергии в доме на Мамина Сибиряка, 130. Оперативно-выездная бригада едет на место. На ВИЗе произошло технологическое нарушение в распределительной сети 10 киловольт, в результате которого ограничено электроснабжение потребителей на перекрёстке улиц Крауля-Токарей, частично на улице Металлургов. Отключение локальное, - прокомментировали в энергетической компании.

Сейчас на ВИЗе электричество горожанам уже вернули. Света не было в домах екатеринбуржцев больше часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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