СЕГОДНЯ 16:51 2019-10-09T16:51:37+03:00

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После вмешательства прокуратуры свердловчанку с двумя детьми переселили из аварийного жилья. Малоимущей семье не предоставляли жилье в администрации Красноуральска. Женщине пришлось обращаться в прокуратуру, чтобы их семью переселили. Дом, где она жила с шестилетним и годовалым ребенком был признан аварийным, не пригодным для проживания и подлежащим сносу.

- Поскольку администрацией городского округа Красноуральск требования действующего законодательства не исполнялись, прокуратура города в интересах заявительницы и ее двоих малолетних детей в Красноуральский городской суд направила исковое заявление об обязании администрации городского округа предоставить данной семье жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям, - рассказали в прокуратуре свердловской области.

После вмешательства прокуратуры в сентябре администрация Красноуральска приобрела жилое помещение и заключила с женщиной договор социального найма. Сейчас семья переехала в трехкомнатную обустроенную квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU