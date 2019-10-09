СвЖД увеличила выплаты налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды по итогам 9 месяцев 2019 года
За девять месяцев (январь – сентябрь) 2019 года Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 15,9 млрд рублей, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 8,2 млрд рублей, в том числе в бюджеты субъектов:
· в бюджет Свердловской области 3,2 млрд рублей;
· в бюджет Пермского края 1,4 млрд рублей;
· в бюджет Тюменской области 1,4 млрд рублей;
· в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 1,5 млрд рублей;
· в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0,7 млрд рублей.
Для нужд ОАО «РЖД» в 2019 году планируется приобрести продукцию промышленных предприятий Свердловской области и Пермского края на общую сумму 56,04 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава).
*****
Свердловская железная дорога является основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв. км (10% территории Российской Федерации) с населением более 10,5 млн человек (7% населения страны). Магистраль обслуживает свыше 490 км подъездных путей, ее услугами пользуются более 12 тыс. предприятий.