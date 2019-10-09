СвЖД увеличила выплаты налогов в бюджеты и внебюджетные социальные фонды по итогам 9 месяцев 2019 года

СЕГОДНЯ 16:17 2019-10-09T16:17:28+03:00

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За девять месяцев (январь – сентябрь) 2019 года Свердловская железная дорога, включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги, перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 15,9 млрд рублей, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 8,2 млрд рублей, в том числе в бюджеты субъектов:

· в бюджет Свердловской области 3,2 млрд рублей;

· в бюджет Пермского края 1,4 млрд рублей;

· в бюджет Тюменской области 1,4 млрд рублей;

· в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа 1,5 млрд рублей;

· в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа 0,7 млрд рублей.

Для нужд ОАО «РЖД» в 2019 году планируется приобрести продукцию промышленных предприятий Свердловской области и Пермского края на общую сумму 56,04 млрд рублей (включая покупку современного подвижного состава).

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Свердловская железная дорога является основой транспортной системы Пермского края, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и обслуживает территорию площадью 1,8 млн кв. км (10% территории Российской Федерации) с населением более 10,5 млн человек (7% населения страны). Магистраль обслуживает свыше 490 км подъездных путей, ее услугами пользуются более 12 тыс. предприятий.