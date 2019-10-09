На Урале во время смены рабочий покончил жизнь самоубийством
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СКР
Инцидент произошел днем на территории Богословского алюминиевого заводаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Краснотурьинске произошел шокирующий случай. Один из рабочих прямо во время смены свел счеты с жизнью.
Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, инцидент произошел в среду, 9 октября, на территории Богословского алюминиевого завода.
Сейчас в цеху, где произошел суицид работают следователи СКР и выясняют все обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области также подтвердили информацию об инциденте.
ИСТОЧНИК KP.RU