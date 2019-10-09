2019-10-09T14:58:50+03:00
Происшествия

На Урале во время смены рабочий покончил жизнь самоубийством

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники СКР
Евгений Стоянов
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Инцидент произошел днем на территории Богословского алюминиевого заводаИнцидент произошел днем на территории Богословского алюминиевого заводаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Краснотурьинске произошел шокирующий случай. Один из рабочих прямо во время смены свел счеты с жизнью.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, инцидент произошел в среду, 9 октября, на территории Богословского алюминиевого завода.

Сейчас в цеху, где произошел суицид работают следователи СКР и выясняют все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области также подтвердили информацию об инциденте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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